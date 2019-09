Misirdə bərpa məqsədilə arxeoloqlar tərəfindən 2 mumiyaya aid 3400 illik sarkofaqlar açılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Ramzes dövrlərində Nil çayının qərb sahilində yaşayan qədim misirli tacir Sennedjemə aid mumiyanın yerləşdiyi sarkofaq Qahirədəki Beynəlxalq Misir Muzeyinin bərpa laboratoriyasına aparılıb.



Mumiyaların açılış anı mətbuatın böyük marağı çərçivəsində həyata keçirilib.

