AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Stuçlik yeni təyinat alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandaların Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I qrupunda keçiriləcək oyunların hakim-inspektoru olacaq. Bu qrupda Türkiyə, Bolqarıstan, Monteneqro və Ermənistan komandaları mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, qrupun oyunları noyabrın 12-dən 20-dək Antalyada keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.