İndoneziyanın Papua əyalətində etirazlar zamanı azı 20 nəfər həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aksiyalar nəticəsində 70-dən çox şəxs də yaralanıb.

Qurbanların sayının artacağı gözlənilir. Digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, İndoneziyanın Papua və Qərbi Papua əyalətlərində etnik zəmində aksiyalar bir neçə həftədir ki, davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.