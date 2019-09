Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Ermənistan XİN sözçüsü Anna Naqdalyan öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik də iştirak edib. / APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.