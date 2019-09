Zirədə 4 qol - Qarabağ"dan ardıcıl 5-ci qələbə

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 5-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən məlumatına görə, sonuncu oyun günündə lider "Qarabağ" "Zirə"nin qonağı olub və 3:1 hesablı qələbə qazanıb.



Beləliklə, Ağdam klubu ölkə çempionatında ardıcıl 5-cı qələbəsini qazanıb və xalını 15-ə çatdırıb.

23 sentyabr (bazar ertəsi)

19:00.“Zirə” – “Qarabağ” - 1:3

Qollar: Maqaye Qeye, 12 (0:1), Xayme Romero, 42 (0:2), Anastasios Papazoqlu, 44-avtoqol (0:3), Xulio Sezar Rodriqes, 88 (1:3)

Hakimlər: Rauf Cabbarov, Müslüm Əliyev, Nahid Əliyev, Səbuhi Bayramov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

22 sentyabr (bazar)

18:30.“Neftçi” – “Keşlə” - 0:0

21 sentyabr (şənbə)

“Səbail” – “Qəbələ” - 1:1

“Sumqayıt” – “Sabah” - 1:0







Bombardirlər:

İsmayıl İbrahimli ("Qarabağ") - 3 qol

Mehdi Şərifi ("Sumqayıt") - 3 qol

Lorenzo Frutos ("Keşlə") - 3 qol

Mirabdulla Abbasov ("Səbail") - 3 qol

Ağabala Ramazanov ("Səbail") - 2 qol

Mahir Emreli ("Qarabağ") - 2 qol

Abdullah Zubir ("Qarabağ") - 2 qol

