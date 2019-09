Oyun sevərlərə şad xəbər - Bu oyunun mobil versiyası çıxır

"Activision" və "Tencent" firmalarının ortaq layihəsi çərçivəsində "Call of Duty" oyununun mobil versiyası yaradılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, istifadəçilər "Çox oyunculu" rejimdə "Team Deathmatch", "Search and Destroy" və "Free-For-All" kimi versiyalarla və "Nuketown", "Crash", "Hijacked" kimi xəritələr üzərində oynaya biləcəklər. "PUBG mobile" oyununda olduğu kimi Cull of Duty xəritələri də 100 nəfərə kimi online qəbul edəcək.

"Call of Duty mobile"ın çıxış tarixi isə 1 oktyabr olaraq göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.