"Samsung" şirkəti yeni telefonunu təqdim etdi - Göstəricilər

"Samsung" şirkəti hal-hazırda bazarda olan A və M seriası telefonlarının S versiyalarını tanıtmağa davam edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ötən günlərdə tanıdılan "Galaxy M10s" və "Galaxy M30s" versiyalarından sonra indi də "Samsung Galaxy A20s" rəsmən tanıdıldı. Modelin tanıtımı üşün hər hansı bir tədbir keçirilməyib və model samsung-un veb saytından infoqrafika ilə tanıdılıb.

6.5 inç böyüklüyündə olan və HD+ keyfiyyətdə olan İnfinity-V ekranının AMOLED yoxsa LCD olması ilə bağlı məlumat verilməyib. 4 GB/ 4GB RAM və 32 GB / 64 GB yaddaşa malik olan bu model 4000 mAh batereyaya sahibdir. 8 meqapikselli ön kameranın mövcud olduğu cihazın arxasında barmaq izi düyməsi yerləşdirilib. Arxa kamerası 13 meqapiksel olan model bu cəhətdən "Samsung Galaxy A20" ilə eyni olsa da, işıqsız şəraitdə daha keyfiyyətli olacağı gözlənilir.

Model qara, göy, yaşıl və qırmızı olmaqla 4 rəngi mövcuddur. Cihazın çıxış tarixi və qiyməti ilə bağlı məlumat verilməyib.

