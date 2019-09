Teylor Svift tənqidlərin ardından konsertini təxirə salmalı oldu

Məşhur ABŞ müğənnisi Teylor Svift heyvan haqqları səbəbindən tənqid edilən hipodrom konsertini təxirə salmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, heyvanların istismarını dəstəkləməkdə günahlandırılan Svift Avstraliyada "Melbourne Cup" at yarışında səhnəyə çıxmaqdan imtina edib. Svift proqramdakı dəyişiklikdən qaynaqlanan problemləri səbəb kimi göstərərək Avstraliyadakı proqramının təxirə salındığını açıqlayıb.

Konsertin təşkilatçısı olan "Mushroom Events" şirkətindən verilən açıqlamada Sviftin Asiyadakı tanıtım proqramındakı dəyişiklik edildiyi səbəbi ilə Avstraliyadakı konsertdə səhnəyə çıxmağının loqistik olaraq mümkün olmadığı deyilib.

Svifti daha əvvəl yarışı boykot etməyə çağıran "Yarış Atlarını Qoruma Koalisiyası" müğənninin konsertini təxirə salma səbəbinin başlatdıqları kampaniya olduğunu düşünür.

