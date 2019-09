Azərbaycandan 900 nəfər İŞİD terror təşkilatına qoşulub.

Metbuat.az APA -ya istinadla bildirir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədət Quliyev bildirib.

M. Quliyev deyib ki, onlardan 85 nəfər hazırda həbsdədir, 195 nəfər isə vətəndaşlıqdan çıxarılıb.

