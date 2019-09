ABŞ-dan Türkiyəyə ŞOK TƏKLİF - Son dəqiqə

Türkiyənin Rusiyadan S-400 Hava müdafiə sistemlərini almasından sonra ABŞ ilə yaşanan F-35 böhranından sonra ABŞ Türkiyə ilə münasibətlərdə yeni səhifə açmağa hazırlaşır.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hazırlanan "sərbəst ticarət müqaviləsi" çərçivəsində Türkiyə-ABŞ ticarət dövriyyəsinin 100 milyard dollara qədər yüksəlməsi mümkün olacaq. Layihədə Türkiyəyə "Patriot" raket müdafiə sisteminin satışı, F-35 proqramına dair yeni təkliflərin edilməsi, aliminium və polada görə alınan gömrük vergilərinin aşağı salınması kimi məsələlər yer alacaq.

Verilən məlumata görə, məsələ ilə əlaqədar olaraq ABŞ Ticarət naziri Vilbur Ros bu ayın əvvəlində Türkiyəyə gələrək türkiyə Ticarət naziri Ruhsar Pekcanla görüşmüşdü.



ABŞ senatoru Lindsey Qraham türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşdə Türkiyəni F-35 proqramına geri qazandırmağın önəmli olduğunu düşündüyünü və Türkiyə ilə sərbəst ticarət müqaviləsi ola biləcəyini demişdi.



Eyni zamanda, mövzu ilə bağlı Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında görüş keçiriləcəyi öyrənilib.



