Tualetdən fikirli halda çıxan qadının görüntüləri rekord qırır - VİDEO

"İnstagram"da yayılan bu video qısa müddətdə internetdə gündəm olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ingilis "Daily Star" qəzatində də yayılan görüntülərdən görülür ki, bir barda tualetdən fikirli halda çıxıb içki içən qadın heç nədən xəbəri olmadan qarşısındakı şəxslə söhbət edir. Diqqətlə baxıldığında qadının geyiminin axrasında tualet kağızının qaldığı görülür. "Barstool Sports" adlı hesabdan paylaşılan video 1,5 milyondan çox izləyici tərəfindən izlənilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

