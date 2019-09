"Dəniz ulduzu" formasında körpə doğuldu - 4 əli, 4 ayağı var

Hindistanda 4 qolu, 4 ayağı olan və "dəniz ulduzu" adlandırılan uşaq dünyaya gəlib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı qadın əkiz uşaq dünyaya gətirmək üçün xəstəxanaya gəlib. Lakin əməliyyatdan sonra qadının üçüz dünyaya gətirdiyi bilinib. Həkimlərin dediyinə görə, üçüzlərin ana bətnində birləşməsi səbəbindən belə bir hal meydana gəlib: Əkizlərdən biri sağlam şəkildə olsa da, deigəri sinəsində 2 qol və 2 ayaqla doğulub. Bu əl və ayaqların əməliyyatla alına biləcəyi düşünülür.

Həkimlər bu cür halla ilk dəfə qarşılaşdığını deyiblər.

