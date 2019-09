Müxbirin bu anonsu sosial medianın gündəminə düşdü - FOTOLAR

Amerikanın "Ktla" adlı televiziya kanalında müxbirlik edən Sara Uelk bir cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat verdiyi zaman dediyi sözlər səbəbilə sosial medianın gündəminə düşüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Uelk ölən şəxsdən şərh almaq istədiyini, amma ala bilmədiyini dedikdə bir anda bütün dünyanın diqqətini öz üzərinə çəkib. Müxbirin hər kəsi şok edən sözləri sosial mediada bir neçə dəfə paylaşılıb.

"Bu axtarışda ölən insanla əlaqə yaratmağa çalışdıq. Amma şərh bildirmək üçün uyğun deyildi" ifadələrini işlədən Uelchin videosu sosial mediada məşhur olub.

