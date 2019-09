Vilayət Eyvazovdan yeni TƏYİNAT

Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinə yeni rəis təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə bu vəzifəyə polkovnik-leytenant Seymur Sadıqov təyin edilib.

S.Sadıqov bu təyinata qədər Tovuz Regional Mühafizə İdarəsində rəis vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin əvvəlki rəisi, polis polkovniki Şəmistan Kərimov olub. Bir müddət əvvəl o, yaşa görə təqaüdə göndərilib.

(oxu.az)

