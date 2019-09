Bakıda daha bir əsrarəngiz və böyük ticarət mərkəzi tikilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Dəniz Mall" adlı həmin ticarət mərkəzi Bakı bulvarında yerləşəcək. Belə ki, "Dəniz Mall" Bakı şəhərində, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Ticarət mərkəzinin açılışı 2019-cu ilin sonuna gözlənilir.



Ticarət mərkəzinin qeyri-adi dizaynı Azərbaycan gerbinin səkkizgüşəli ulduzundan ilhamlanmış londonlu dizayner Çapman Teylor tərəfindən qurulub.

(Baku.ws)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.