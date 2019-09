Aktrisa Nur Fettahoğlunun uzun illərdir qida sənayesi sektorunda çalışan əri Levent Veziroğlu "6 milyard dollar" dəyərində lotereya udub.

Metbuat.az bildirir ki, Levent Veziroğlu Nyu-Yorka köçüb və burada 6 milyard dollarlıq bir ticarət mərkəzinə rəhbərlik edəcək.

6 milyard dollar dəyərində olan və ildə 46 milyon ziyarətçisi olacaq yeni ticarət mərkəzi ilin sonunda fəaliyyətə başlayacaq. Burada müxtəlif alış-veriş dükanları, kafe,restoran, barlar və əyləncə yerləri fəaliyyət göstərəcək.

