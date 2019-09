Həlak olan əsgərimizin FOTOLARI

Yolu azaraq düşmənlə üzbəüz mövqelər arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulan Azərbaycan Ordusunun əsgəri Abdulrəhmanov Ramin Şövkət oğlunun şəkilləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlak olan hərbi qulluqçunun fotoları sosial şəbəkələrədə yer alıb.

Qeyd edək ki, sentyabrın 22-də təmas xəttində yerləşən hərbi hissənin əsgəri Abdulrəhmanov Ramin Şövkət oğlu yolu azaraq düşmənlə üzbəüz mövqelər arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulub.

R.Abdulrəhmanovun şəkillərini təqdim edirik:

(Trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.