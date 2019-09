İbizada 5 ulduzlu oteldə qəribə xəstəliyə tutuldu - FOTOLAR

İngiltərədə yaşayan 26 yaşlı bağça müəlliməsi Hayley Bray bir neçə aylığa həm tətil etmək, həm də işləmək üçün İbizada yerləşən 5 ulduzlu otelə gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ilk günlərdə heç bir problem yaşamayan gənc qadının bir müddət sonra dizləri ağrımağa başlayıb və oynaqları yavaş-yavaş hissiyatını itirib. Vəziyyəti getdikcə ağırlaşan gənc qadın xəstəxanaya müraciət edib. Mütəxəssislər Hayleyin nəcis yolu infeksiyasına bulaşdığını bildirsə də, qadının vəziyyəti getdikcə daha da pisləşib və iflic olub.

Halley tək başına nəfəs ala bilmir, hətta qollarını belə oynada bilmirdi. İspaniyada bir xəstəxanaya yerləşdirilən qadına 3 həftəlik qan təmizləmə prosesi tətbiq olunub. Müalicəsinin qalan hissəsinə isə İngiltərədə yerləşən xəstəxanada davam etdirib.

Sağlamlıq vəziyyəti getdikcə yaxşılaşan Hayley indi tək başına nəfəs ala bilir, püre yeyə bilir.

Qadını bu vəziyyətə gətirən xəstəliyin nə olduğu isə hələ də sirrini qoruyur.

