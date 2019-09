İstanbulun Silivri bölgəsində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Mərmərə dənizinin Silivri sahillərində meydana gələn zəlzələnin təsir gücü 4.6 olaraq dəyərləndirilir. Dərinliyi 5,36 kilometr olan zəlzələ şəhərində əksər bölgələrində hiss edilib.

İlkin məlumatlara görə, hər hansı dağıntı və insan təlafatı yoxdur.

