Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının (TQDK) sabiq sədri Vurğun Əyyub dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə mərhumun yaxınları məlumat verib.

Məlumata görə, V.Əyyub bu gün Hövsan qəsəbəsindəki qəbiristanlıqda dəfn olunacaq.

Xatırladaq ki, V.Əyyub uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Mərhum iki gün əvvəl həmin xəstəlikdən komatoz vəziyyətə düşmüşdü.

V.Əyyub 1992-93-cü ilərdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri olub.

