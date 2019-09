Usamə bin Laden oyuncağını satışa çıxardılar - Mağaza rəhbərliyi barədə iş açıldı - FOTO

Rusiyanın Stavropol şəhərində bir oyuncaq mağazasında vitrinə Üsamə bin Laden oyuncağı qoyulub.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, "Əl-Qaidə" terror qruplaşmasının qurucularından olan və 11 sentyabr 2001-ci ildə Nyu-Yorkda əkiz qüllələrə edilən hücumda təqsirləndirilən bin Ladenin bu oyuncağı mağazaya gələn insanlar tərəfindən çəkilərək sosial şəbəkədə paylaşılıb. Bundan sonra məsələyə tənqidlər və reaksiyalar artıb.



Əlində rus istehsalı olan "Kalaşnikov" silahı tutan oyuncağın uşaqlarda terror simpatiyası yaratdığı əsası ilə tənqidlər bütün Rusiyaya yayılıb. Nəticədə mağaza oyuncağı satışdan çıxarıb və insanlardan üzr istəyib.

"Əl Qaidə" Rusiyada terror təşkilatı kimi tanındığı üçün mağaza rəhbərliyi haqqında istintaq başladılıb.

