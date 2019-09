Avropa Məhkəməsi 30 milyon avroluq cəzanı ləğv etdi

Avropa Birliyi Ali Məhkəməsi AB Komissiyasının "Starbucks"a dair vergi cəzasını ləğv edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mərkəzi Luksemburqda olan və Avropa Ədalət Şurasına bağlı Ali Məhkəmə "Starbucks"ın Hollandiyada qanunsuz yolla vergi endirimlərindən faydalandığı yönündəki qərarı ləğv etdiyi açıqlayıb. Qərarda qeyd edilib ki, "Starbucks" və Hollandiyadakı rəhbər şəxslər arasındakı şirkətin daha az vergi ödəməsini təmin edən müqavilə qanunsuz deyildir.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Komissiyası 2015-ci ildə "Starbucks"a Hollandiyada təmin edilən vergi güzəştlərinin qanunsuz olduğuna qərar verərək şirkətə 30 milyon avro cəza kəsmişdi. Qərardan sonra Hollandiya və "Starbucks" məhkəməyə üz tutmuşdu.

