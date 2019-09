Rusiya vətəndaşı ilə evlənən şəxslər artıq 1 ildən sonra vətəndaşlıq əldə edə biləcək.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu barədə qanun imzalayıb. Daha əvvəl Rusiya vətəndaşı ilə evlənən şəxs bu ölkənin vətəndaşlığını ala bilmək üçün 3 il gözləməli idi.

Qanun 2 oktyabr tarixində qüvvəyə minəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.