FHN-in İdman Sağlamlıq Mərkəzinin idmançıları turnirdə mükafat qazanıblar

21-22 sentyabr 2019-ci il tarixlərində Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və Azərbaycan Kyokuşin Karate Federasiyasının “Açıq Bakı turniri” keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışlarda 21 komandadan 160-dan yuxarı idmançı mübarizədə aparıb. Turnirə FHN-in İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin komandası Mərkəzin məşqiçi müəllimi Qabil Sayadovun rəhbərliyi ilə 9 idmançı qatılıb.

Mərkəzin idmançıları yeniyetmələr arasında Lalə Mirkamal 40-kq, Xədicə Vəkilova 30-kq, Vüqar Sayadov 45-kq, Rüfət Hacıyev 50-kq çəki dərəcələrində rəqiblərini məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxaraq qızıl medal qazanıblar. Rəşad Rüstəmzadə 40-kq, İlkin Səmədov 40-kq, Elşən Şəhniyarov 45-kq, Xəyal Priyev 50-kq və gənclər arasında isə Sərfəz Səmədzadə 60-kq çəki dərəcələrində gümüş medala layiq görülüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.