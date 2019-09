Rusiyaya şok cəza verilə bilər

Rusiya milli komandası futbol üzrə 2022-ci il dünya çempionatından uzaqlaşdırıla bilər.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Rusiya Antidopinq Agentliyinin (RUSADA) fəaliyyətində nöqsanların aşkarlanmasıdır. Məlumata görə, Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (WADA) bu yaxınlarda RUSADA-nın Moskva dopinq nümunələri laboratoriyasının məlumat bazasında uyğunsuzluqlar aşkarlayıb. Rusiya tərəfinə üç həftə müddətində bu uyğunsuzluqla əlaqədar izahat hazırlayıb WADA-ya təqdim etmək təklif olunub.

"Bizdə fakt var ki, məlumat bazasından bir sıra məlumatlar pozulub", - WADA nümayəndəsi Conatan Teylor "BBC Sport"a bildirib.

Əgər Rusiya qurumun üzlüyündən kənarlaşdırılsa, cəza WADA qaydalarına uyğun olaraq, bütün idman növlərinə, o cümlədən Yay Olimpiya Oyunları və futbol üzrə dünya çempionatına da şamil olunacaq və komandalar həmin yarışa buraxılmayacaq.

