Rusiya vətəndaşı olmaq asanlaşdı

Rusiya vətəndaşı ilə evlənən əcnəbi 1 ildən sonra vətəndaşlıq ala biləcək.

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı yeni sərəncamla əcnəbi vətəndaşın Rusiya vətəndaşı ilə evlənəcəyi təqdirdə, onun vətəndaşlıq alma hüququ 3 ildən 1 ilə endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya vətəndaşı ilə evlənən əcnəbi vətəndaşlıq almaq istədiyi təqdirdə bir ildən sonra rəsmi müraciət etməklə bu hüququ əldə edəcək.

Bu qərarla Rusiya vətəndaşları ilə evlənənlərinin hüquqlarını qorumaq, ölkədəki demoqrafik vəziyyəti tənzimləmək hədəflənir.

