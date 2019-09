Dəhşət! Yutuberi təqlid edən gənc qız həyatını itirdi

Son dövrlərdə "Youtube"də paylaşılan videolar böyük-kiçik olmaqla hər kəsə təsir edir

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Çinin məşhur yutuberlərindən biri olan MS Yeah paylaşdığı bir videoda içki qutusunun içində qarğıdalı partladıb.MS Yeahın bişirmə texnikasından istifadə etmək istəyən 12 və 14 yaşlı iki qız bu üsulu yoxlayarkən partlayış baş verib.

Partlayış nəticəsində 14 yaşlı Zhezle adlı qız bədənindəki yanıqlar səbəbilə həyatını itirib. 12 yaşlı Ziaoyunun bədənində ciddi yanıq xəsarətləri yaranıb. Həkimlər yanıqlar səbəbilə estetik əməliyyatın vacib olduğunu bildirib.

Baş verən hadisədən sonra MS Yeahın təmsilçisi qızların ailəsi ilə görüşüb və bir miqdar pul ödəməyi təklif edib. Bundan başqa o, 12 yaşlı qızın xəstəxana xərclərini qarşılayıb.

Həqiqi adı zhou xiao hui olan ms yeah sosial mediada "Həyatımın ən qaranlıq günü" adlı yazı paylaşıb. MS Yeah qeyri-adi yemək bişirmə texnikaları ilə bağlı 7 milyon izləyicisi olan bir "Youtube" kanalına sahibdir.

