Adı Qurani-Kərimdə keçən, xərçəngi məhv edən cənnət meyvəsi

Onu gündəlik istifadə etsəniz, yorğunluğunuz aradan qalxar və bədəniniz güclənər...

Orqanizm üçün ən faydalı meyvələrdən biri də nardır. Narın nəinki özü, dənələri, hətta qabığı da şəfa mənbəyidir. Narı soymaq nə qədər əziyyətli olsa da, orqanizmə olan xeyri bu zəhmətə dəyər.

Metbuat.az "publika.az"-a istinadən xəbər verir ki, adı “Qurani- Kərim”də keçdiyi üçün, xalq arasında "Cənnət meyvəsi” olaraq da adlandırılır. Narı, gündəlik istifadə etsəniz, yorğunluğunuz aradan qalxar, və bədəniniz güclənər. Həmçinin xolestrol və şəkəri tənzimləyən nar, xərçəng hüceyrələrinin inkişafına mane olaraq, ürək sağlamlığının qorunmasında da köməkçi olur.

Nar qida dəyəri baxımından da olduqca zəngindir. Tərkibində kalium və dəmir mineralı ilə C vitamini kimi bir çox vitamin olan meyvədir. Nar, B1, B2 vitaminləri ilə kalsium və fosfor mineral da saxlayır.

C, B1 və B2 vitaminlərinin yanında zəngin kalium ehtiva edən və təxminən bir stəkan nar suyu gündəlik ehtiyacımız olan C vitamininin 25% -ini qarşılayır.

Odur ki, cənnət meyvəsinin mövsümündə orqanizminizi tez-tez sevindirin.

