Xroniki prostatiti tamamən sağaldır, cinsi zəifliyi aradan qaldırır — TƏBİİ MÜALİCƏ ÜSULU

Xroniki prostatit kişilərdə ən çox görülən xəstəliklərdən biridir. 40 yaşa qədər olan kişilərin təqribən 1/3 – i prostatitlə əlaqədar müalicə alıb. Prostatitlə əlaqədar həkimə müraciət edən kişilərin isə təqribən yarısı cinsi zəiflikdən (erektil disfunksiya) əziyyət çəkir. Ona görə də əksər həkimlər bunlara ayrı – ayrılıqda iki müxtəlif xəstəlik kimi yanaşırlar.

Metbuat.az bildirir ki, xroniki prostatit olan xəstələrdə cinsi zəiflik üç formada təzahür edir:

-Cinsi istəyin (həvəsin) azalması

-Ereksiya zamanı cinsi orqan rigidliyinin (sərtliyinin) zəif olması

-Erkən boşalma yaxud erkən qurtarma (premator eyakulyasiya)

Əvvəllər impotensiya, yaxud cinsi zəiflik adladırılan bu patoloji hal indi də erektil disfunksiya (ED) adlandırılır və müxtəlif formalarda təzahür edə bilər:

1. Ereksiyanın ümumiyyətlə olmaması yaxud yaranıb anidən itməsi.

2. Yaranan ereksiya o qədər zəif olur ki, cinsi əlaqəyə başlamaq üçün yetərsidir. Yəni cinsi orqan tam sərtləşmədiyi üçün vaginaya ( uşaqlıq yolu ) daxil olması mümkün deyil.

3. Cinsi əlaqənin uğurla sona çatdırılması üçün zəruri olan davamlı ereksiyanın olmaması.

Erektil disfunksiya əksər hallarda cinsi fəaliyyətin tam itirilməsilə müşaiyət olunmasa da, kişinin həyat keyfiyyətinə, əhval – ruhiyyəsinə çox ciddi təsir göstərir. Digər xəstəliklərdən fərqli olaraq erektil disfunksiya daima kişiyə utanc, sıxıntı və psixoloji sarsıntı gətirir. Əsasən orta yaş və daha yaşlı kişilərdə yaranır, lakin daha erkən yaşlarda da rast gəlinir. Statistika onu göstərir ki, 20-40 yaş arasında olan kişilərin hər 10 nəfərdən birində (10%), 40 – 70 yaş arasında kişilərin isə hər ikisindən biri (50 %) cinsi zəiflikdən əziyyət çəkir. Bu heç də o demək deyil ki, yaşlandıqca erektil disfunksiya yaranmalıdır yaxud mütləq yaranacaq.

