Sosial şəbəkələrdə daha bir maraqlı video paylaşılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, həmin video 4 gün əvvəl Bakıda, İçərişəhərdə çəkilib.



Videoda rus aparıcılar Hilda Karmen və Viktor Mixaylov axşam saatlarında İçərişəhərdə "La la land" filminin musiqisinin sədaları altında maraqlı rəqs ediblər.

Həmin anın görüntüləri qısa zamanda izlənmə rekordu qırıb.



Qeyd edək ki, Hilda Karmen özü də buna təəccüblənərək, bu barədə bir neçə "story" paylaşıb.



