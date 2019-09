Vurğun Əyyub ilə vida mərasimi keçirilir - FOTOLAR

Bu gün günorta saatlarında vəfat edən Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq sədri,ADR Hərəkatı sədrinin 1-ci müavini Vurğun Əyyubla vida mərasimi keçirilir. Mərhumun Xətai rayonu, İlqar Zülfüqarov küçəsindəki mənzilinin qarşısına onun əqidə dostları, hərəkat yoldaşları və tanınmış simalar toplaşıblar. V.Əyyub Hövsandakı "Dədə Qorqud" qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Metbuat.az "Yeni Müsavat"a istinadən xəbər verir ki, mərasimdə hərəkat yoldaşları onunla bağlı xatirələrini danışdılar

Sabiq təhsil naziri Firudin Cəlilov: "Dəyərli bir ziyalını itirdik. Ona testin vurğunu deyirdik. Onun ölümü mənəvi deyil, cismani ölümdür. Tanrı onun ruhunu şad eləsin. Hər kəs ona öz haqqını halal etsin. Şəxsən mən halal edirəm".

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı: "O dünyadan çox rahat getdi. Sosial mediada ona olan əsl sevgini gördük. Bunun özü insanın həyatda qazandığı ən böyük xalq sevgisidir. Xalq hərəkatında olanların hər birinə qohum kimi baxıram. Vurğun bəy o insanlardan biridir. O Azərbaycanda gənclərimiz üçün test üsulunun irəliyə getməsində böyük xidmətləri olan şəxsdir. Onun adı daim qəlblərimizdə yaşayacaq".

Böyük Quruluş Partiyasının sədri, deputat Fazil Mustafa: "Vurğun bəy xalq hərəkatının öncüllərindən biri idi. Hərəkatın inkişafında böyük rolu olub. O, bir il vəzifədə oldu və bu müddətdə inqilaba bərabər işlər gördü. Təhsildə ilk dəfə rüşvətin qarşısını aldı. Cəmiyyətdə hər zaman xatırlanacağına əminəm. Xəstəlikdən əziyyət çəkdi. Allahın qismətidir. Onu hər zaman hörmətlə cəmiyyət xatırlayacaq. Buna əminəm".

Sabiq baş prokuror, Ədalət partiyasının sədri İlyas Ismayılov: "Onun həyatdan vaxtsız getməsinə çox təəssüflənirəm".

Deputat Aqil Abbas: "Vurğun Azərbaycanın vurğunu idi. Kasıbın, gəncliyin vurğunu oldu. Onun ömrü mübarizələrdə keçdi. Mənəvi cəhətdən mübarizələrdə qalib gəldi. Cənnətə və cəhənnəmə inanmıram. Hər kəs cənnətə gedəcək. Orada görüşərik. Sizlər ali məktəbə girmisinizsə, bu, onun hesabınadır. Azərbaycan var olduqca, Vurğun yaşayacaq. Ən böyük ziyalını bu xalq itirdi. O, ölkəmizdə rüşvətin qarşısını alan bir kişidir. Onun vəfatına təəssüflənməyən yoxdur. Azərbaycan xalqının ən ağır günüdür. Bir ay öncə görüşdüm. Srağagün zəng etmək istədim, evdən qoymadılar ki, ailəni narahat etməyin. 30 ildən çox idi ki, onunla tanış idim".

MSDM rəhbəri İsa Qəmbər: "Belə günlərdə danışmaq çox çətindir. Deyirlər, yarpaq tökümü başladı. Vurğun bəy mənim üçün o insanlardan biridir. Onunla eyni tarixdə anadan olmuşam. O, Elçibəy hakimiyyətinin simvollarından biridir. Onun ömrünün son beş ilində birlikdə ola bilmədik. Bu da başqa mövzudur. Allah rəhmət eləsin".

Müsavat başqanı Arif Hacılı: "Vurğun bəy daha çox işlər görə bilərdi. Ömür imkan vermədi. Onun ailəsinə, yaxınlarına, xalqımıza başsağlığı verirəm".

Sabiq baş nazir Pənah Hüseyn: "Tarixi yaradan insanlar var. Onlardan biri də Vurğun bəy idi. O kirlənməyən insan kimi yaşadı. Prinsipal, mürəkkəb adam idi. Sözünü deməkdən çəkinmirdi. O, hörmətlə həyatı tərk etdi. İllər keçdikcə, onun dediyimiz keyfiyyətləri daha da artacaq. Vaxt gələcək, onun heykəlləri ucaldılacaq. Onun ən böyük heykəli Vurğun bəyə verilən dəyərdir. Allah rəhmət eləsin".

KXCP sədri Mirmahmud Mirəlioğlu: "O, hər kəsə örnək idi. İbrət götürülməli insan idi. Tanrı ruhunu şad etsin".

Adil Qeybulla: "Mənim üçün çox ağırdır. Biz bu gün xalq hərəkatının qurucularından və liderlərindən birini itirdik. Mənim üçün çox ağırdır. O, səmimi, sadə bir insan idi. Onda mübarizlik nümunəsi var idi. Elçibəy hakimiyyətində gördüyü işlər hamımıza məlumdur. Vurğun bəy öz ləyaqətini, şərəfini qorudu. Gələcək nəsillər üçün də bir örnək olacaq. O hər zaman hörmətlə xatırlanacaq. Onunla hər zaman yaxın oldum. Son günlərində yanında oldum. Güclü insan idi. Başımız sağ olsun".

Sonda Vurğun Əyyubun nəşi onun vəsiyyətinə uyğun olaraq, sazda "Ruhani" musiqisinin sədaları altında, iştirakçıların göz yaşları ilə yaşadığı mənzilin qarşısından qəbiristanlığa aparıldı.

