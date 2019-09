İsveçli din adamı qeyri-adi həyat tərzi ilə fenomen oldu - FOTOLAR

İsveçdə yaşayan və Lüteran keşişi olan Oskar Arngarden adlı adam "döyməli keşiş" ləqəbi ilə tanınır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, sosial mediada fenomen olan "döyməli keşiş" Oskar Arngardeni digər din adamlarından fərqləndirən cəhət sadəcə döymələri deyil. İsveç kilsəsinin keşişi olan Oskar Arngarden həmçinin professional idmanla məşğul olur.

"İnstaqram"da istifadəçi adı "Crossfitpriest" olan Oskar Arngardenin 120 minə yaxın izləyicisi var. Oskar Arngarden sosial media hesabında tez-tez fitnes məşqlərinə və kilsədə həyata keçirdiyi vəzifələrinə dair anlarını paylaşır. Oskar Arngardenin yüksək ağırlıqlarla məşq etdiyi də izləyicilərinin diqqətini çəkib.

Oskar Arngarden açıq-saçıq məzmunlu şərhlər yazan izləyicilərini blok etdiyini bildirib. Belə şərhlərdən narahat olduğunu bildirən Oskar Arngarden sağlamlığı üçün idman etdiyini deyib.

Əsas məqsədinin dini doğru şəkildə təmsil etmək olduğuna bildirən Oskar Arngardenin hər paylaşımına təxminən 50 minə yaxın bəyənmə gəlir.

