“Xəzər” TV-də yayımlanan “Niyə?” serialının yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor Fərda Xudaverdiyev məlumat verib.

“Noyabrda “Niyə 3” tammetrajlı filmi kinoteatrlarda yayıma girəcək. Ona görə də serialın yayımı dayandırılıb. Ola bilsin ki, yanvardan yenidən bərpa etdik”.

Qeyd edək ki, serialın baş rolları Fərda Xudaverdiyev, Müşfiq Şahverdiyev və Mehin Hümbətova oynayırdı.

(axsam.az)

