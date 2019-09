Rumıniyada bir gündə 2 zəlzələ oldu - Əhali təşvişə düşdü

Rumıniyada bir gündə 2,4 bal və 3,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, təkanların birincisi Buzau rayonunda 116 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. İkinci təkan isə Vranşa bölgəsində 136 kilometr dərinlikdə 3,3 bal gücündə olub. Xəsarət alan olmayıb.



Bundan başqa Krit adasında da 5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Afina Geodeziya İnstitutunun verdiyi məlumata əsasən, təkanın episentri 20,1 kilometr dərinlikdə yerləşib. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

Baş verən zəlzələ əhalidə təşvişə səbəb olub.

