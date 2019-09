Vurğun Əyyub vəsiyyəti yerinə yetirildi - VİDEO

1992-1993-cü illərdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının (TQDK) sədri olmuş Vurğun Əyyub dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişən V.Əyyubla vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə onun ailə üzvləri, yaxınları, siyasətçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.



Mərhum vəsiyyət edib ki, onu son mənzilə "Ruhani" havası ilə yola salsınlar. Bu səbəbdən vida mərasimində sazla "Ruhani" səsləndirilib. Daha sonra V.Əyyubun cənazəsi Hövsanda yerləşən "Dədə Qorqud" qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb.





