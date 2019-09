Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti Adil İsmayılovun vəkillik fəaliyyətinin bir il müddətinə dayandırılması barədə qərarını ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə A.İsmayılov “Facebook” hesabında məlumat yayıb.



“Bu gün Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti bir il müddətinə vəkillik fəaliyyətimin dayandırılması barədə özünün 9 sentyabr 2019-cu il tarixli qərarını ləgv etdi”, - deyə vəkil A.İsmayılov qeyd edib.

