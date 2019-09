Dünyaca məşhur müğənni Madonnanın keçmiş sevgilisi Dennis Rodman sensasion açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Madonnanın onunla intim əlaqəyə girmək üçün şəxsi təyyarəsini göndərdiyini bildirib.

"Madonna məndən hamilə qalmaq üçün 20 milyon dollar təkilf etdi. Bu da uşaq doğularsa, baş verəcəkdi". - deyə Rodman qeyd edib.

Qeyd edək ki, Madonna hələlik məsələyə münasibət bildirməyib.

