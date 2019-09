ABŞ prezidenti Donald Trampın qızı İvanka Tramp BMT -nin Nyu-York iclasında geyimi ilə diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, 37 yaşlı İvanka “Prada” brendinə məxsus 2130 dollarlıq ağ ətək və sadə mavi köynəklə assambleyanın iclasına yollanıb. Diqqət çəkən məqam isə prezidentin qızının büstqalter geyinməməsi olub.

Tribunaya çıxan İvanka bununla da baxışları üzərinə toplayıb.



