"Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalması qəbuledilməzdir"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında çıxış edərkən deyib.



Ərdoğan diqqətə çatdırıb ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə baxmayaraq, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonları hələ də Ermənistanın işğalı altındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.