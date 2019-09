21 yaşlı bolqar boksçu İsus Veliçkov rəqibi Ardit Murja ilə döyüş zamanı ürəyi partlayaraq vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyüş zamanı özünü pis hiss edən boksçu xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib.

Veliçkovun ölümü ilə başladılan istintaqda onun 1 ildir əmisi oğlunun lisenziyası ilə döyüşlərdə iştirak etdiyi məlum olub.

