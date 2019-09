ÇL-nin növbəti 3 finalı bu şəhərlərdə keçiriləcək

Çempionlar Liqasının final oyunlarının keçiriləcəyi şəhərlər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yekun qərarı UEFA-nın prezidenti Aleksandr Çeferin elan edib. O, bildirib ki, Çempionlar Liqasının 2021-ci ildə finalı görüşü Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçiriləcək.



Bundan başqa, 2022-ci ilin final matçı Münhenin “Alyans Arena” stadionunda, 2023-cü ildə isə həlledici görüş Londonun “Uembli” stadionunda oynanılacaq.



Çeferin, həmçinin 2021-ci ildə UEFA Avropa Liqasının final matçının keçiriləcəyi arenanı da açıqlayıb. Bildirilib ki, qarşılaşma İspaniyanın “Sevilya” klubunun ev oyunlarını keçirdiyi “Ramon Sançes” stadionund baş tutacaq.



