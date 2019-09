Türkiyədə növbəti terror aktı törədilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Adana şəhərində polislərin olduğu avtomobildə bomba partladılıb. Nəticədə çox sayda yaralıların olduğu bildirilir. hadisə yerinə təcili yardım maşınları cəlb edilib.

Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat hələki verilməyib.

