İngiltərə bu hörümçəkdən danışır - Sosial mediada gündəm oldu

İngiltərə Baş naziri Boris Consonun parlamenti tətil etmə qərarının qanuna zidd olması hökmünü çıxaran Ali Məhkəmənin sədri Brenda Heyl bəziləri tərəfindən qəhrəman elan edilib, məhkəmə zamanı taxdığı hörümək formasında sancaq isə günün ən çox müzakirə edilən mövzularından olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 2017-ci ildən məhkəmənin sədri olan 74 yaşlı Heyl sosial mediada ən çox danışılan şəxs olub. Əksər şəxslər onun məhkəmə zamanə sağ çiyninə taxdığı bu hörümçəyin Boris Consona bir mesaj olduğunu deyiblər. Sosial mediadan yazılan rəylərdə də onun bunu qəsdən taxdığını, qadının bununla parlamentin, qanunun və tacın bir-birinə bağlı olduğunu demək istədiyini düşünənlər olub.

Yazıçı və sənət tarixçisi Luis Averi doğru seçilən bir sancaqla misraaltı mesaj ötürüldüyünü bildirib. Roman yazıçısı Melissa Harrison isə hörümçəyin qədim Misir tanrısı Neisə işarə etdiyini və feminist ideya daşıdığını söyləyib.

Sancağın köynəkləri də istehsal edildi.

Sancağın bu qədər məşhurlaşması firmaları da hərəkətə keçirib. Bir geyim firması üzərində hörümçək fiquru olan köynəkləri satışa çıxarıb. Şirkətdən verilən açıqlamaya görə, bu kğynəklərdən əldə ediləcək gəlirin 30%-i sahibsiz insanlara bağışlanacaq.

