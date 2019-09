Azərbaycanda 16 yaşlı qızı qaçırıb fiziki qüsurlu şəxslə evləndirmək istədilər - FOTO

Sentyabr 17-də Goranboyda 16 yaşlı qızın qaçırılmasında istifadə olunan avtomobil və şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı qızın qaçırılmasında iştirak edən, rayon sakini Bayramov İlqar Ələmşah oğlu idarə etdiyi “Mercedes” markalı, 22 BH 414 dövlət nömrə nişanlı avtomobilə ilə birlikdə saxlanılıb.



Daha sonra “Pişən” ləqəbi ilə tanınan İlqar Mehdiyevin yeri Gəncə şəhərində müəyyən edilib.

Dərhal əməliyyat qrupu həmin yerə cəlb olunub.



İlqar Mehdiyev tutularaq rayon polis şöbəsinə gətrilib. 16 yaşlı qızın isə vəziyyətinin normal olduğu bildirilir.



Qızın yaxınların bildirliblər ki, övladları sabah onlara qaytarılacaq.



Qeyd edək ki, məlum hadisə rayonun Hazırəhmədli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini olan 16 yaşlı qız həmkəndliləri tərəfindən qaçırılıb.



Məlumata görə, yeniyetmə qızı fiziki qüsurlu şəxslə evləndirmək məqsədi ilə qaçırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.