Pakistanın Kəşmir bölgəsində baş verən zəlzələdə çox sayda yaralı və ölənlər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, 5,8 gücündə baş verən zəlzələdə azı 19 nəfər ölüb, 300-dən çox şəxs yaralanıb. Ölənlərin sayının artacağı gözlənilir. Avtomobil yollarının zərər görməsi nəticəsində yaralılara yardıma gələn maşınların gecikməsi halları mövcuddur.

Qarşıdakı günlərdə başqa təkanların ola biləcəyi ehtimalı da var. pakistan ordusu da yardım üçün bölgəyə göndərilib.

