Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Katibliyinin İnformasiya mərkəzinin baş məsləhətçisi Hikmət Əhmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Report”a istinadən xəbər verir ki, H.Əhmədov uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib.

Xatırladaq ki, o, 1982-ci ildə Laçın rayonunun Əhmədli kəndində anadan olub.

