“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin Lənkəran Regional qaz istismarı İdarəsindən verilən məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.

Metbuat.az -a verilən məlumata görə sentyabrın 25-də səhər saat 06:00 radələrində Cəlilabad rayonunun Üçtəpə kəndində vətəndaş Təhməzov Maarif Abdultalıb oğluna məxsus evdə qazdan istifadə qaydalarının pozulması səbəbindən yanğın hadisəsi baş verib.

Evin mətbəx hissəsi yanıb. Ev sahibi isə yanıq xəsarətləri alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.