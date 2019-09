Bakıda piyada ölümü ilə nəticələnən yol qəzası kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, magistral yolu keçən yaşlı kişi qəfildən hərəkət istiqamətini dəyişərək özünü sanki avtomobilin təkərinin altına atır. Sürücü nə olduğunu anlamadan onu vurur. Ardınca yaşlı kişi təkərin altında qalaraq dünyasını dəyişir.

Videonu təqdim edirik: (avtosfer.az)

