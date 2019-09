Güclü partlayış olub - 3 ölü, 7 yaralı

Əfqanıstanın cənubundakı Qəndəhar şəhərində baş verən partlayış nəticəsində bir uşaq da daxil olmaqla üç nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, partlayıcı qurğu Əfqanıstan prezidenti Əşrəf Qaninin yerli ofisinin girişində işə salınıb. Partlayış çərşənbə axşamı gecə baş verib. Partlayışda bir uşaq, bir qadın və yaşlı bir adam ölüblər, daha yeddi nəfər xəsərət alıb.

Qeyd edək ki, mart ayında Əfqanıstan müstəqil seçki komissiyası ölkənin prezident seçkilərinin 28 sentyabr 2019 tarixində keçiriləcəyini açıqlamışdı. Radikal "Taliban" qruplaşması onları pozmaq vədini vermişdirlər.

(trend.az)

