Məşhur iş adamının qızı ayağında elektron qandalla görüntüləndi - FOTOLAR

"Huawei" şirkətinin sahibi sahibi Ren Zhengfeinin qızı Menq Vanzhou Vankuver şəhərində baş tutacaq məhkəməyə gedərkən evinin önündə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, geyimiylə də diqqət çəkən iş adamının qızı jurnalistlərə və kamerala gülümsərəyək poz verib.

Kanadada məhkəməsi tərəfindən pul girovu qarşılığında ev həbsi verilən Çinin ən zəngin və ən prestijli işadamlarından olan Ren Zhengfeinin qızı daha çox ayağındakı elektron qandalla diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Vanzhou ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyaları "deşməyə" səy göstərmək, korrupsiya və texnologiya oğurluğu ittihamı ilə dekabr ayında Kanadada hava lanında tutulub.



Meng əvvəlcə ABŞ-ın ekstradisiya tələbi ilə Kanadada tutulub və sonra 10 milyon dollar girov müqabilində sərbəst buraxılıb.(unical.org)



